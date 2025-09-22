На початкових етапах ягоди змінюють колір на фіолетовий або бурий

Сіра гниль – одне з найпоширеніших грибкових захворювань, яке уражає виноградники та може знищити значну частину врожаю. Ураження проявляється на ягодах, листках і пагонах, особливо за умов високої вологості та спеки. Без належного догляду хвороба швидко поширюється, призводячи до всихання ягід та їх опадання. Як боротися з хворобою виноградника, пишуть «Вікна».

Ознаки сірої гнилі на винограді

На початкових етапах ягоди змінюють колір на фіолетовий або бурий, потім покриваються нальотом і поступово в’януть. У міру розвитку інфекції плоди набувають сірого, а іноді й чорного відтінку. Основними джерелами зараження залишаються уражені рештки: опалі ягоди, листя, пагони та навіть однорічні гілки.

Коли й чим обробляти виноград

Профілактична обробка – найефективніший метод боротьби. Перші обприскування проводять до цвітіння, а наступні – одразу після нього. На цьому етапі грибковий патоген найактивніше проникає в рослину.

Для обробки застосовують спеціалізовані фунгіциди, особливо ті, що містять гліокладеум, він добре пригнічує розвиток збудника. Бордоська рідина також ефективна, але може впливати на смак ягід. Менш результативними є препарати з групи бензімідазолів, оскільки грибок з часом адаптувався до них.

Народні засоби та додаткові заходи

Хоча раніше застосовували мильні розчини, доведено, що вони не здатні повністю знищити збудника хвороби. Проте в домашніх умовах такі засоби можна використовувати для профілактики на ранніх стадіях.

Також важливо дотримуватися санітарних норм: регулярно проводити обрізку, прибирати уражені плоди й залишки рослин, підживлювати кущі навесні та восени, а під час вегетації – здійснювати планові обробки.