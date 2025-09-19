Осіння обрізка винограду дає змогу сформувати міцний, здоровий кущ

Виноград – примхлива культура, яка потребує систематичного догляду. І однією з найважливіших процедур є саме обрізка. Ігнорування цього етапу загрожує не лише втратою врожаю, а й загальним ослабленням куща. Відмова від осінньої обрізки може призвести до кількох серйозних проблем, які не завжди вдається виправити вже наступного сезону. Детальніше про це пише «24 Канал».

Що трапиться, якщо не обрізати виноград

1. Надмірна загущеність куща. Без регулярного формування рослина нарощує забагато пагонів. Це призводить до надмірної щільності крони, через що гірше проходить повітря та світло. У результаті – погане провітрювання та підвищений ризик розвитку грибкових хвороб.

2. Зниження кількості та якості врожаю. Зайві пагони «з’їдають» поживні речовини, які мали б іти на формування грон. Ягоди стають дрібнішими, менш солодкими, а іноді й зовсім не достигають належним чином.

3. Погана підготовка до зими. Кущ, який не пройшов обрізку, має більше зайвої зеленої маси та молодих пагонів. Такий виноград гірше переносить заморозки і частіше ушкоджується взимку.

4. Підвищений ризик захворювань і шкідників. Густі зарості створюють вологе середовище, яке ідеальне для розвитку грибків, кліщів, гнилі. Крім того, обробити такий кущ хімічними засобами буде складніше, бо препарат не потрапить усередину крони рівномірно.

Навіщо проводити обрізку восени

Осіння обрізка винограду дає змогу сформувати міцний, здоровий кущ, який краще плодоноситиме наступного року. Ця процедура допомагає:

досягти балансу між зеленню та плодами;

забезпечити хорошу освітленість та провітрювання крони;

зменшити ризик ураження хворобами;

поліпшити смакові характеристики ягід – підвищити їх цукристість та аромат;

зміцнити кущ перед зимівлею;

спростити подальший догляд за рослиною.

Коли і як правильно обрізати виноград

Оптимальний час для осінньої обрізки – кінець жовтня або початок листопада, коли рослина вже скинула все листя. Для роботи використовуйте добре наточений секатор. Зрізи робіть під кутом приблизно 45 градусів, відступаючи 1-2 см від останньої живої бруньки.