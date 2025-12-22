Важливо не лише регулярно підсипати корм, а й обирати правильні продукти, які принесуть користь, а не шкоду птахам

Взимку й у холодну пору року диким птахам особливо важко знайти поживну їжу, тому багато людей вивішують годівнички, щоб допомогти пернатим пережити ці місяці. Важливо не лише регулярно підсипати корм, а й обирати правильні продукти, які принесуть користь, а не шкоду птахам. УНІАН розповідає, що потрібно покласти в годівницю для птахів.

Що варто покласти в годівницю для птахів?

Підгодовувати птахів потрібно регулярно в один і той же час. Вони звикнуть до такого розкладу та вже чекатимуть вас біля годівниці.

Одні з найпопулярніших продуктів для годівниці – насіння гарбуза, соняшнику, льону, конопель. Це насіння їдять всі птахи, але воно обов’язково має бути не смажене та несолоне. Також ви можете додати до годівниці горіхи: арахіс, волоський горіх. Вони допомагають птахам набрати жирову масу. Але як і насіння, горіхи не можна солити та смажити. Ягоди та фрукти теж чудово підійдуть для годівниці, адже вони приваблюють омелюхів, дроздів, шпаків, снігурів та зеленушок. Ягоди не повинні бути скислими, а фрукти рекомендуються дрібно нарізати. В місткість теж можна покласти овочі, наприклад, натерті моркву, гарбуз та кабачок. А кукурудзу можна потовкти, щоб її було зручніше клювати.

Варені яйця, шматочки масла та сир – хороша підгодівля для хижих та комахоїдних птахів, які взимку не можуть знайти їжу.

Окрім цих продуктів, не варто забувати й про несолоне сало. Сало подобається синичкам, дятлам та дроздам. Шматочки сала можна підвісити за нитку або нанизати на гілку.

З магазинних круп птахам можна дати пшеницю, овес, просо, ячмінь та не смажену (зелену) гречку.

В одну годівницю варто насипати різних продуктів потроху – тоді кожна пташка знайде собі частування до душі.