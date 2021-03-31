31 березня у Львові відновлюватимуть працездатність сирен, тому можливий короткочасний їх запуск упродовж дня. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Зокрема сирени можуть лунати у період із 10:00 до 15:00. Короткочасний запуск електросирен, що встановлені на вул. Гоголя, 1. ЛОДА просить мешканців зберігати спокій.

«Це буде навчальне оповіщення з увімкненням електросирени. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – уточнили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Зазначимо, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні («UA:Українське радіо» 103,3 МГц), а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення («UA:Львів» та «Перший Західний») та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.