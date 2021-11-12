Перевірятимуть систему оповіщення, мешканців просять зберігати спокій

У середу, 17 листопада, у Львові та області лунатимуть сирени. Фахівці перевірятимуть готовність системи оповіщення. Сирени лунатимуть із 14:50 до 14:55. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, оповіщення навчальне, тож мешканців просять зберігати спокій.

«Під час оповіщення вмикатимуть мобільні та стаціонарні комплекси гучномовного обладнання, сигнально-гучномовні пристрої (електричні сирени) та передаватимуть інформацію через засоби телебачення та радіомовлення», – зазначено у повідомленні ЛМР.

Також про перевірку системи оповіщення в області повідомили і у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

У повідомленні зазначено, що через те, що систему оповіщення вмикатимуть із навчальною метою, практичні заходи відпрацьовувати не будуть. Тож мешканців просять зберігати спокій.

Зазначимо, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення в мережі Т2 та прослухати повідомлення. На різні випадки є підготовлені варіанти повідомлень щодо можливих надзвичайних ситуацій. Також у повідомленні має бути зазначено місце і час надзвичайної ситуації, територію (райони, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в зони ураження та порядок дій. Після повідомлення необхідно діяти без паніки та виконувати отримані вказівки.