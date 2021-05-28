Оповіщення – навчальне, мешканців просять зберігати спокій

У середу, 2 червня, у Львові лунатимуть сирени. Із 14:50 до 14:55 перевірятимуть готовність місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Оповіщення – навчальне, мешканців просять зберігати спокій.

«Це буде навчальне оповіщення міської територіальної громади за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Зазначимо, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення в мережі Т2 та прослухати повідомлення. На різні випадки є підготовлені варіанти повідомлень щодо можливих надзвичайних ситуацій. Також у повідомленні має бути зазначено місце і час надзвичайної ситуації, територію (райони, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в зони ураження та порядок дій. Після повідомлення необхідно діяти без паніки та виконувати отримані вказівки.

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