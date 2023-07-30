Тепер артилеристи ЗСУ можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці

Підрозділ військової частини А1108 знищив ворожий комплекс Бук, який прикривав небо над росіянами. Тепер район став відкритим для роботи українських артилеристів. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у Telegram.

«За 5 хвилин його було знищено. Так наші військові відкрили цілий район для вільної «роботи» друзів-артилеристів», – написав він.

За його словами, тепер артилеристи можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу ліквідували 480 російських окупантів, 14 танків, 11 бойових броньованих машин.