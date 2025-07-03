Олександр Сирський каже, що командування було готове до контакту з комбатом 47-ї ОМБр після його допису

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував публічну критику з боку комбата 47-ї бригади Олександра «Генія» Ширшина, який звинувачував командування у «дебільних задачах» на Курському напрямку. Сирський повідомив, що своїми заявами офіцер хоче привернути увагу чи реалізуватись. Про це головком сказав журналістам «Слідства.Інфо».

За словами Сирського, командування було готове до контакту з комбатом, але він перебував у відпустці за кордоном.

«Ми його (йдеться про Олександра Ширшина – ред.) переведемо туди, куди він хоче. Як я реагую на цей допис? Ну він очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло», – заявив Олександр Сирський.

На питання журналістів про синхронні дописи зі звинуваченнями комбата 47-ї бригади та на підтримку головкома і командування армії, Сирський відповів з усмішкою: «Ви що думаєте, що це їм сказали писати?»

Він також зазначив, що командир на місці може самостійно ухвалювати рішення, як і чи виконувати задачу.

Водночас сам Олександр Ширшин заперечив слова Сирського про право відмовитись виконувати ту чи ту задачу на фронті.

«Неможливо відмовитись від виконання певних задач, тому що вони робляться чи плануються під контролем головкома, будь-яке таке невиконання – це починаються розслідування, як були у нас по Бєлгородщині, хоч ніхто там не відмовлявся, ми не могли фізично це зробити», – пояснив Ширшин.

Він також розповів, що вже намагався перевестись, однак одне з переведень було відхилене.

Також Ширшин підкреслив, що не спонукає бійців втікати з війська, а хоче змінити систему.

«Мої бійці мені казали: командир, ти готовий очолити батальйон СЗЧ (самовільне залишення частини, – ред.)? Я їх не спонукаю на такі дії, і сказав, що нічого страшного в тому, що мене скоро не буде – немає. Я дуже ними пишаюсь: своїм управлінням, своїми сержантами, і бійцями. Вони зробили величезну роботу, я знаю, як вони себе проявили, для мене це дуже цінно, але я дуже хочу добитись змін», – сказав офіцер.

Заява Олександра Ширшина про непрофесійні накази керівництва

16 травня командир 1-го батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади через непрофесійні накази командування. Він заявив, що не отримував «дебільніших задач», як на Курському напрямку, які призводять до невиправданих провалів та людських втрат.

Після розголосу в медіа поста Ширшина Генштаб повідомив про створення робочої групи для вивчення доцільності прийнятих рішень підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади. За результатами перевірки ухвалюватимуть відповідні рішення, зазначало відомство.

Через місяць після допису Ширшина службова перевірка визнала комбата «недисциплінованим» та винесла йому найменше покарання в українській армії – зауваження.

Тоді Ширшин заявив, що «знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи й недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів».

Нагадаємо, 31-річний Олександр Ширшин став командиром 1-го батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року. До того, у 2023 році, він обіймав посади командира роти та заступника командира батальйону згаданої бригади.