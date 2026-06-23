Інцидент трапився у ліцеї №2

У місті Копичинці на Тернопільщині розгорівся скандал навколо шкільного випускного. На місцевому святі випускників Ліцею № 2 під час вальсу з батьками увімкнули пісню «Батькам» Monatik, де прозвучали репліки російською мовою. У відділі освіти Копичинецької громади повідомили ZAXID.NET, що з приводу цього інциденту розпочали службове розслідування, а в громаді запровадили мораторій на російськомовний культурний контент.

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Відео з останнього вальсу з батьками випускників ліцею № 2 опублікували в інстаграмі видання TeNews. У коментарях до допису багато людей засудили те, що школярі вибрали саме пісню Дмитра Монатика 2019 року. У композиції основний текст є українською мовою, однак у кінці є репліки російською від школярів з усієї України. Чимало людей аргументували це тим, що використанням російських фраз на публічному дитячому святі під час війни є недопустимим. Водночас деякі користувачі зазначали, що не варто порушувати питання мови й обговорювати рішення організаторів, оскільки учні і так «натерпілися через постійні тривоги і навчання в укриттях».

У відділі освіти Копичинецької громади зазначили ZAXID.NET, що наразі проводять службове розслідування щодо цього інциденту.

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«Це був випускний вечір, 21 червня, лише для випускників однієї школи. Вже після усіх урочистостей та офіційної частини в кінці запланували танець з батьками. Під час цього танцю використовувалася пісня Monatik. Ми розуміємо обурення спільноти. Наразі складено комісію для службового розслідування цього інциденту. Є пояснення від адміністрації закладу освіти щодо вибору пісні. Офіційну частину вони репетирували, а неофіційну – вальс з батьками – ні, тож не знали, що в кінці треку є російськомовні репліки», – розповів Степан Василишин.

Він зазначив, що пісню Дмитра Монатика обрали батьки спільно з учнями. Адміністрація школи запропонувала інший варіант, але вони захотіли саме цю композицію.

На засіданні виконавчого комітету міської ради Копичинців прийняли рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади та обмеження його використання в комунальних закладах освіти. Затвердити це ще мають місцеві депутати: за словами Степана Василишина, це питання винесуть на найближчу сесію.

У відділі освіти зазначають, що за підсумками службового розслідування також буде дана оцінка діям посадових осіб школи та організаторам. За рішенням комісії люди, які дозволили використання композиції з російськомовними репліками, отримають догани.