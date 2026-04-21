Колишня директорка Чернівецької гімназії №5 Віра Сопетик після скандалу та звільнення подала позов до суду на відшкодування моральних збитків. Шевченківський районний суд зобов'язав управління освіти виплатити їй 10 тис. грн.

Віру Сопетик звільнили з посади директорки навесні 2024 року через скандал з виховною годиною, яку проводила поліцейська у школі. Остання нібито залякувала та ображала дітей, змушувала їх присідати до 40 разів. Аудіозапис із зустрічі оприлюднили в соціальних мережах. Після цього близько 100 батьків написали скаргу на правоохоронницю. Також вони вимагали звільнення директорки закладу Віри Сопетик, оскільки вона була присутня і не втрутилася.

Управління освіти на деякий час відсторонило директорку від роботи, а пізніше Віра Сопетик написала заяву на звільнення. Однак у 2025 році освітянка подала позов до суду на скасування догани та відшкодування моральної шкоди в розмірі 100 тис. грн, повідомило видання «Молодий буковинець». Суддя погодив виплату, але зменшив її розмір до 10 тис. грн.

На пресконференції очільниця управління освіти Ірина Ткачук розповіла, що вони не оскаржуватимуть рішення суду, адже сума космпенсації досить умовна.

За словами Віри Сопетик, управління освіти Чернівецької міськради вже виплатило їй 8,5 тис. грн. Наразі вона працює вчителькою математики в іншій гімназії.