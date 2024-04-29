Вірі Сопетик виписали догану за те, що допустила приниження дітей

Директорка чернівецької гімназії № 5 Віра Сопетик після низки скандалів написала заяву на звільнення. Керівниці школи виписали догану за те, що вона допустила приниження дітей під час виховної бесіди з ювенальною поліцейською. До того, 25 квітня на сесії Чернівецької міської ради депутати розглянули петицію про звільнення директорки.

Директорка гімназії №5 у Чернівцях Віра Сопетик 29 квітня написала заяву на звільнення, розповіла «Суспільному. Чернівці» начальниця Чернівецького міського управління освіти Ірина Ткачук. Раніше керівниці навчального закладу оголосили догану, однак вона оскаржувала її в суді.

«Зранку вона вийшла на роботу й написала заяву на звільнення за власним бажанням. Завтра у неї останній робочий день», – зазначила Ірина Ткачук.

25 квітня на сесії міськради депутати розглянули петицію про звільнення Віри Сопетик. «За» проголосували 25 депутатів, ще восьмеро не голосували. Також звільнення директорки вимагали батьки. Наразі обов'язки керівника гімназії продовжує виконувати заступниця директора з господарської частини Марія Білецька.

Наразі Віра Сопетик не прокоментувала своє рішення написати заяву на звільнення і чи планує й надалі оскаржувати догану.

Додамо, що на початку березня в чернівецькій гімназії №5 «Інтеграл» розгорівся скандал. Поліцейська з відділу ювенальної превенції та керівництво школи принижували учнів під час виховних бесід та змушували їх присідати. Після цього понад сто батьків заявили, що вимагають в міського управління освіти звільнити директорку Віру Сопетик.

Після цього випадку управління освіти прийняло рішення відсторонити директорку від роботи на 5 днів. В поліції Чернівців ж заявили, що поліцейську, яка заставляла присідати учнів, усунули від роботи з дітьми.