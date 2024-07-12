Павло Кісіль заявив, що буде оскаржувати звільнення в суді

Після численних скандалів директора Кременецької опорної лікарні Павла Кісіля, якого рік тому через суд поновили на посаді, знову звільнили. Про це 11 липня Павло Кісіль повідомив на сторінці у Facebook.

Як інформував ZAXID.NET, у 2022 році Павла Кісіля звільнили, звинувативши в неналежному виконанні обов'язків. Попередньо майже сто працівників лікарні звинуватили його в примусовому переведенні на 0,25, 0,5 та 0,75 ставки та погрозах звільненнями, корупції та несправедливості в роботі. Після цього депутати ініціювали проведення незалежного аудиту в лікарні та службове розслідування.

Через рік, у квітні 2023 року, він через суд поновився на посаді, через що 100 працівників Кременецької лікарні пікетували міську раду проти відповідного рішення Рівненського міського суду.

11 липня Павло Кісіль повідомив, що міський голова Кременця Андрій Смаглюк підписав розпорядження про його звільнення з посади директора лікарні. Павло Кісіль додав, що знову оскаржуватиме звільнення в суді.

У розпорядженні міського голови вказано, що директора лікарні звільнили за порушення трудової дисципліни та невиконання умов контракту. Зокрема, у 2024 році щодо Павла Кісіля застосовували догану.

Додамо, що 12 липня з робочим візитом на Тернопільщині перебуває голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак. Під час брифінгу вона зауважила, що автоматичний моніторинг НСЗУ виявив у Кременецькій опорній лікарні вкрай низький рівень застосування при лікуванні інсультів тромболітичних препаратів, які значно полегшують наслідки захворювання. Зокрема, у першому кварталі 2024 року до лікарні потрапили 128 пацієнтів з інсультом, проте тромболітичні препарати застосовували лише у двох випадках.