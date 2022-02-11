Ремонт приймального відділення лікарні коштував 7 млн грн

У Кременецькій районні лікарні відремонтували приймальне відділення, але забули провести каналізацію, водопостачання та облаштувати опалення. Немає каналізації навіть у приміщенні туалету. При цьому ремонт у приймальному відділенні лікарні практично завершений і підрядник готується до здачі приміщення. Про проблеми з ремонтом ZAXID.NET повідомив директор Кременецької лікарні Павло Кисіль.

Ремонтувати приймально-діагностичне відділення в Кременці розпочали в квітні 2021 року. Підрядник мав провести внутрішні роботи на площі майже 800 м кв. Вартість робіт попередньо склала 7 млн грн, об'єкт ремонтувався за державні кошти в рамках президентської програми «Велике будівництво». Нещодавно стало відомо, що ремонт завершили, а саме приміщення готують до здачі.

Про те, що в приймальному відділенні не зробили найнеобхіднішого першим повідомив нардеп з Тернопільщини Ігор Василів, опублікувавши фото туалету без каналізації та води. У коментарі ZAXID.NET Ігор Василів зазначив, що перевірити як відремонтували приміщення його запросив директор лікарні. «Мене подивитися на цей ремонт привів директор Кременецької опорної лікарні. Адже вони до мене зверталися раніше, щоб я допоміг їм по субвенції на соціально-економічний розвиток країни виділити кошти необхідні, щоб звершити цей об'єкт. Було виділено 3 млн грн, ще 1 млн грн надала Кременецька громада. А до того з держбюджету ще виділялися кошти. Те, що я побачив, мене прикро вразило. Бо цю кімнатку не можна назвати туалетом. Немає сантехніки, немає виведення каналізації, немає елементарного – води», – розповів ZAXID.NET народний депутат Ігор Василів.

У приміщенні під майбутній туалет немає каналізації

Директор Кременецької опорної лікарні Павло Кисіль пояснив ZAXID.NET, що ремонт приймального відділення проводиться під наглядом управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації. «Замовником ремонту є управління капітального будівництва ОДА. Вони оголошували тендер і визначали переможця і підрядника, який виконувати роботи. Вони також відповідно мали б здійснювати якийсь нагляд. Я почув, що вже найближчим часом вони мають приймати роботу, тобто ремонт вже завершився, і вирішив поглянути як його провели. Коли зайшов у приміщення – то виявилося, що вони зробили стелю, стіни і підлогу. А ні на що інше грошей немає», – розповів Павло Кисіль.

Директор лікарні зазначає, що без опалення та водопідведення приміщення з навіть новим якісним ремонтом довго не простоїть. «Системи опалення немає, ліфта немає, щоб доставляти важких пацієнтів на другий поверх в хірургію, сантехніки немає. Я не знаю, як вони будуть здавати це приміщення. Про якісь інші кошти чи оголошення тендеру, щоб це все доробити – не говориться. В Кременці опорна лікарня, яка без приймально-діагностичного відділення не зможе нормально функціонувати», – заявив директор лікарні Павло Кисіль.

ZAXID.NET зв'язався з фахівцями управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації, однак наразі там не коментують ремонт у кременецькій лікарні.

Додамо, що на Тернопільщині є шість опорних лікарень. У рамках програми «Велике будівництво» в кожному з цих медзакладах мало б бути відремонтоване приймально-діагностичне відділення.