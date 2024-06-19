Transfermarkt оцінює Артема Довбика у 35 мільйонів євро

За грою Артема Довбика, гравця іспанської «Жирони», у першому матчі збірної України на Євро-2024 проти Румунії спостерігав представник італійського футбольного клубу «Наполі», повідомив журналіст Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

Підопічні Сергія Реброва зазнали сенсаційної поразкиз рахунком 0:3, а нападнику «Жирони» не вдалось відзначитися результативними діями. Однак 26-річний бомбардир записав до свого доробку три передачі під удар партнерам і, як наслідок, отримав від статистичного порталу SofaScore доволі високі 7 балів.

Окрім «Наполі», за українцем активно полюють «Атлетіко», «Мілан», «Барселона», «Арсенал» та інші топ-клуби Європи. Артем Довбик минулого сезону провів за «Жирону» 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 25 голів і віддав 10 асистів. Таким чином він став першим українцем, якому вдалося завоювати «трофей Пічічі» – нагороду, яка вручається найкращому форварду чемпіонату Іспанії, – випередивши на фініші представника «Вільяреала» Александера Сьорлота, який забив 23 голи. Transfermarkt оцінює Довбика у 35 мільйонів євро.

Попереду у збірної України ще два поєдинки в рамках групового етапу Євро-2024 – 21 червня підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі Словаччиною, а 26-го зійдуться з Бельгією.