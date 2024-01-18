Оренда квартир у Львові все ще значно дорожча, аніж у Києві

Середня ціна місячної оренди однокімнатної квартири у Львові становить 15,6 тис. грн, що досі дорожче, аніж в середньому по Києву. Водночас ціни можуть суттєво відрізнятися у різних районах Львова. Про це свідчать дані аналізу компанії ЛУН на основі оголошень про оренду в додатку bird.

Медіана ціни оренди у Львові на квартири різної площі така:

1-кімнатні – 15,6 тис. грн (на 4,6% більше, ніж в грудні);

2-кімнатні – 16 тис. грн (на 2,9% більше);

3-кімнатні – 17 тис. грн (на 1% менше).

Найдешевше оренда однокімнатної квартири у Львові коштує у Галицькому районі міста – 14 тис. грн, а найдорожче – у Шевченківському, де ціни сягають 17,2 тис. грн. Щодо інших районів міста, то ціни на оренду однокімнатних квартир там такі:

Сихівський і Франківський райони – 16 тис. грн;

Залізничний і Личаківський – 15 тис. грн.

Так само у Шевченківському районі Львова найдорожча оренда двокімнатних квартир – 20 тис. грн. Найдешевше орендувати двокімнатну квартиру буде у Залізничному районі, там ціна становить 15,3 тис. грн. В інших районах міста ціни оренди двокімнатних квартир такі:

Галицький – 19,1 тис. грн;

Личаківський – 18 тис. грн;

Франківський – 17,2 тис. грн;

Сихівський – 16 тис. грн.

Трикімнатну квартиру також найвигідніше у Залізничному районі – ціна оренди на такі помешкання там становить так само 15,3 тис. грн. Найдорожчі трикімнатні квартири – у Галицькому районі Львова. Тут ціна на них сягає 26,8 тис. грн. В інших районах Львова ціна оренди трикімнатного помешкання буде така:

Личаківський – 21,1 тис. грн;

Франківський – 20,5 тис. грн;

Шевченківський – 19,6 тис. грн;

Сихівський – 16 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, як за рік зросла ціна продажу квартир у Львові на вторинному ринку.