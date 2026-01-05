Основна проблема полягає в майонезі, який особливо схильний до росту бактерій

Класичні овочеві домашні салати із майонезом – популярні гості на святковому столі, але навіть улюблені страви можуть стати небезпечними, якщо їх зберігати занадто довго. Onet розповідає, скільки ж можна зберігати салат у холодильнику.

Як довго салат може залишатися в холодильнику?

Класичний салат з майонезом слід зберігати в холодильнику максимум 2–3 дні. Після цього часу ризик харчового отруєння зростає, навіть якщо страва виглядає та пахне нормально.

Основна проблема полягає в майонезі, який особливо схильний до росту бактерій. А приготовані овочі та волога консистенція лише прискорюють цей процес.

А якщо овочевий салат стоятиме на столі кілька годин, термін його зберігання ще більше скоротиться – і його слід спожити протягом кількох годин після приготування.

Як зберігати салат?

Щоб продовжити термін свіжості салату, забезпечте належні умови зберігання: температура в холодильнику не повинна перевищувати 4°C, а зберігати його найкраще в герметичному контейнері, а не в мисці. Важливо не змішувати старі порції з новими та завжди використовувати чисту ложку для подачі.