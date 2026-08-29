Варто заздалегідь подбати про запас води для особистих потреб та гігієни

У разі тривалого відключення світла та централізованого водопостачання вдома варто заздалегідь подбати про запас води для особистих потреб та гігієни. Центр громадського здоров’я розповідає, скільки води потрібно мати на випадок блекауту вдома.

Який запас води варто зробити?

На добу одній дорослій людині потрібно в середньому три літри питної води. Також не варто забувати про побутову воду – вистачить 10–12 літрів води для гігієни, приготування їжі та інших побутових потреб.

Найпростіший спосіб підготуватися до відсутності водопостачання – зберігати вдома запас бутельованої води з розрахунком, щоб її вистачило щонайменше на 3 доби на кожного члена родини.

Якщо вдома є бутлі чи каністри, ви можете наповнити їх водою з-під крана. Перед наповненням варто очистити місткості. Просто вимийте їх з мийним засобом і ретельно прополощіть.

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Також зберігайте воду у темному й прохолодному місці, так чиста вода залишатиметься безпечною для побутового використання. За можливості, спробуйте скоординуватися з сусідами та створити спільне сховище з водою.

Де взяти воду, якщо не зробили запасів?

За відсутністю води у районі можуть організовувати доставку води. Відстежуйте цю інформацію на офіційних ресурсах місцевої влади.

Водопостачання все ж таки може бути у ваших рідних чи знайомих, тому спробуйте зв’язатися з ними та попросити про допомогу.