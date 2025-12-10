Здебільшого українці купують подарунки завчасно

Більшість українців готуються до різдвяно-новорічних покупок заздалегідь і не планують суттєво збільшувати витрати, свідчить нове дослідження компанії Deloitte. За даними опитування, 51% респондентів вважають підготовку подарунків приємним ритуалом, який допомагає підтримувати близьких і себе.

Як зауважив лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський, для багатьох українців святкові клопоти стали емоційною опорою. Також усе частіше вони починають шопінг завчасно: 18% роблять покупки ще до грудня, а основний період припадає на 1-24 грудня – у цей час купують подарунки 62% опитаних.

Четвертий рік поспіль споживачі не збільшують святкові бюджети. Майже половина респондентів (46%) готові витратити не більше чверті свого місячного доходу, а 54% планують вкластися у суму від 1000 до 5000 гривень.

Найчастіше подарунки купують для членів родини (88%) та друзів (40%). Водночас майже половина молоді – 49% не забуває і про подарунки для себе.

Серед головних чинників, які дратують покупців, – відсутність товарів у наявності (27%), надмірна реклама (22%) та незручні фільтри пошуку в онлайн-магазинах (14%).

Важливою залишається і благодійність: 64% українців планують спрямувати частину святкового бюджету на допомогу, а 8 із 10 опитаних підтримують передусім українських захисників на фронті.

Для вибору подарунків українці найчастіше користуються сервісами порівняння цін (54%), онлайн-відгуками (50%) та вішлістами (46%). Вплив інфлюенсерів залишається незначним – на їхні поради орієнтуються лише 9-10% опитаних. Асистенти на базі ШІ цікавлять близько 10% споживачів.

Водночас покупці очікують від ритейлу більшої підтримки: 18% хотіли б отримувати допомогу з вибором подарунків, 17% – мати можливість замовити подарунок у святковому пакуванні з доставкою у визначений день.

Загалом кількість українців, які планують святкові покупки, зросла до 75% проти 65% у 2024 році. У 2023 році цей показник становив 59%. Також дедалі більше людей обирають домашній формат святкування – 68% проти 54% торік.

Дослідження проводили за багатоступеневою стратифікованою вибіркою, що репрезентує населення України за статтю, віком, типом зайнятості та розміром населеного пункту. Збір даних здійснювався методом онлайн-опитування з використанням квотованої вибірки, яка відповідає соціально-демографічній структурі країни. Загалом в опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів.

Deloitte – одна з провідних міжнародних компаній у сфері аудиту, оподаткування, права, консалтингу, фінансових консультацій та управління ризиками. Компанія співпрацює з 90% корпорацій зі списку Fortune 500, а також із тисячами приватних компаній у всьому світі.

