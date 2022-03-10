На Тернопільщині посилено охоронятимуть стратегічні об'єкти з аміаком та хлором. Кількість таких об'єктів та їх місця розташування в області спеціально не називають, щоб не допустити провокацій з боку диверсійно-розвідувальних груп Росії. Про посилення охорони розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш 10 березня на брифінгу штабу оборони. Напередодні Служба безпеки України також заявила, що російські окупанти можуть підірвати склади з аміаком на Харківщині і звинуватити в цьому солдат ЗСУ.

«Ми маємо першочергово заперечити охорону певних стратегічних об'єктів, які мають в своїй складовій аміак та хлор. Є перелік цих об'єктів і в Тернополі, і в області. Їх охороняли і до введення воєнного стану, однак зараз до них увага має бути пильніша. Їх охоронятимуть і працівники нацполіції, і бійці загонів тероборони», - розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Посилюють охорону стратегічних об'єктів з небезпечними речовинами через повідомлення українських та закордонних урядовців та політиків про можливе використання Росією хімічної зброї в містах України, а також про можливі провокації на об'єктах з аміаком та хлором, які можуть зробити диверсанти.

Служба безпеки України 10 березня попередила, що російські терористи можуть підірвати склади з аміаком на Харківщині і звинуватити у цьому українських військових. За інформацією СБУ, росіяни також проробляють й інші варіанти провокацій з використанням хімічної зброї та речовин.

Аміак і хлор - це небезпечні хімічні речовини, які у великих кількостях можуть викликати важке отруєння організму людини. У багатьох випадках спостерігаються судоми, утруднене дихання, почервоніння шкіри, слизотеча, велике виділення слини, набряк язика та набряк легень, втрата свідомості, смерть.

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