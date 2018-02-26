Сколівська райрада придбала автомобіль Peugeot за близько ₴400 тис.

Сколівська райрада придбала автомобіль Peugeot 301 Allur 2017 року випуску

Сколівська районна рада придбала легковий автомобіль Peugeot 301 Allur за 399,7 тис. грн в офіційного дилера цих автомобілів, ТОВ «Ілта Львів». Про це йдеться в інформації у систему публічних закупівель Prozzoro.

Участь у закупівлі автомобіля зі стартовою ціною 400 тис. грн взяли дві фірми. Пропозиція ТОВ «Ілта Львів» виявилася усього на 300 грн дешевшою. 30 березня замовник уклав угоду із переможцем аукціону.

Відповідно до укладеного договору, Сколівській райрада поставлять автомобіль, 2017 року випуску, який відповідає екологічному стандарту Євро-5, із дизельним двигуном, об’ємом 1560 см3. Постачальник упродовж двох років зобов’язався надавати гарантійне обслуговування.

За даними аналітичної системи YouControl, найбільша частка у статутному фонді ТОВ «Ілта Львів» належить Данилові Яремі, колишньому депутату Львівської міськради. Співвласником також є його син — Павло Ярема. Третій засновник — це СП «Інтеркоопрекс», яке також є власністю батька й сина.

Тим часом Миколаївська районна рада має намір придбати багатофункціональний автомобіль Renault Trafic версії PG1E1 212 D6 у ТОВ «Ю.Р.К.» за 904 462 грн.

В аукціоні 19 березня змагалися двоє учасників. Замовник обрав переможцем ТОВ «Ю.Р.К.», пропозиція якого була усього лише на 538 грн дешевшою.

Відповідно до тендерної документації, райрада планує придбати новий автомобіль із дизельним двигуном, об’ємом 1600 см3, який відповідає екологічному стандарту Євро-5.

ТОВ «Ю.Р.К.» є офіційним диллером компанії Renault, і належить львів’янам Роману Світлику, Тетяні Коломієць та Марії Тарасюк.