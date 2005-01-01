Скульптури з фасаду львівської «Чорної кам'яниці» демонтують на реставрацію

На думку фахівців, попередня реставрація у 1980-тих рр. швидше зашкодила скульптурам

У четвер, 14 червня, під час зустрічі у Львівській обласній організації «Українського товариства охорони пам'яток історії та культури» головний архітектор проекту реставрації «Чорної кам’яниці» Юрій Дубик розповів про перебіг відновлювальних робіт 440-річної пам'ятки доби Ренесансу.

Реставрація історичної будівлі на пл. Ринок, 4 розпочалася восени 2017 року. Від того часу реставратори провели обмірні роботи методом лазерного сканування. Після комплексного дослідження об'єкта фахівці розпочали реставрацію аттика і даху кам'яниці. Зокрема, реставратори планують частково змінити конструкцію даху, щоб максимально відвести дощову воду від фігурних елементів аттика і запобігти їхній руйнації після відновлювальних робіт.

Окрім того триває робота над фасадом кам'яниці. Цього року планують реставрувати четвертий, третій, а також частину другого поверху. За словами Юрія Дубика, частина рустів на фасаді кам'яниці пошкоджена. Їх реставруватимуть способом пастування і витісування окремих кам'яних вставок. Через це фасад будівлі тимчасово втратить свій фірмовий темний колір, однак ненадовго – вставки згодом зафарбують.

Юрій Дубик запевнив, що кам'яниця збереже звичний колір фасаду

Архітектор заперечив припущення про те, що після реставрації фасад «Чорної кам’яниці» може стати кольоровим.

«Відомо, що будівля не завжди була чорного кольору. Під час досліджень ми виявили сліди поліхромії на фасаді, однак достовірних даних про вигляд фасаду в нас нема. Тож кам'яниця збереже свій колір. У цьому випадку недоречно вдаватися до епатажу», – розповів Юрій Дубик.

Він також повідомив, що вже цього року п'ять скульптур, які прикрашають фасад кам'яниці демонтують на реставрацію. Востаннє їх реставрували у 1980-ті рр. Дослідження засвідчили, що тоді реставратори використали несумісний матеріал, який тепер тріскає і відпадає.

Скульптури реставруватимуть впродовж осені і зими (усі фото – «Фотографії Старого Львова»)

«Проектом передбачена камеральна реставрація скульптур у зимовий період. Проводити реставраційні роботи в жовтні і листопаді у наших погодних умовах не можна. Тож восени ми плануємо демонтувати фігури і реставрувати їх у приміщенні, щоб не втрачати часу», – пояснив Юрій Дубик.

Проект реставрації передбачає, що кам'яниця стане доступнішою для людей з інвалідністю. Щоправда, сходинок у коридорах на першому поверсі будівлі демонтовувати не будуть. Натомість використають портативні мобільні пандуси, які уможливлять доступ людям на візках до внутрішніх приміщень. Встановлення ліфта актуальний проект реставрації не передбачає.

Нагадаємо, що в 2016 році Львівський історичний музей виграв грант Посольського фонду США збереження культурної спадщини на реставрацію «Чорної кам’яниці». Грант становить 275 тис. доларів. Щу 29 тис. доларів до кошторису реставрації вніс музей. Згідно з планом, реставрація кам'яниці триватиме до 30 жовтня 2019 року.