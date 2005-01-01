Фонтан «Водолій» на вул. Коперника відновлять за ₴457,6 тис.

Так виглядатиме фонтан після реставрації

У Львові за 457,6 тис. грн відреставрують фонтан «Водолій», що розташований навпроти пам’ятника Маркіянові Шашкевичу на вул. Коперника. Роботи виконуватиме ТОВ «Арка-Пік» - з цією фірмою Галицька районна адміністрація 31 травня підписала угоду.

Директор ТОВ «Арка-Пік» Сергій Захарчук розповів ZAXID.NET, що під час реставрації розберуть кам'яну стіну фонтану, а нову зроблять з бетону. Також тут облаштують освітлення та водопостачання, а сам фонтан зроблять глибшим.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що проект реконструкції фонтану «Водолій» виготовили ще у 2007 році, а у 2017 році його передали на доопрацювання Українському регіональному спеціалізованому науково-реставраційному інституту «Укрзахідпроектреставрація». Цей фонтан датують 1970-ми роками. Його авторкою є покійна відома львівська художниця Теодозія Бриж. Він виконаний у формі струмочка, що витікає з глечика, який тримає в руках Водолій.

Нагадаємо, що на вул. Коперника у 2017 році реконструювали криницю з левами, самих левів законсервували через аварійний стан. Їх планують повернути після того, як скульптори їх відновлять.