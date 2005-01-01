У Львові за ₴4,2 млн відреставрують дах храму Климентія Шептицького

Дах костелу XVII століття мають відреставрувати до кінця 2019 року

У Львові за 4,2 млн грн відреставрують дах храму Климентія Шептицького (костелу Казимира), що на вул. Кривоноса, 1. Управління охорони історичного середовища ЛМР 4 червня підписало угоду з підрядником про виконання робіт, про що стало відомо із сайту публічних закупівель Prozorro.

Підрядник – ТОВ «Арка-Пік» виконає усі роботи за 4,171 млн грн. Зокрема, під час реставрації відновлять перекриття, дерев’яну частину даху, а найбільш пошкоджені елементи замінять. Окрім того, під час ремонтних робіт облаштують нове покриття на горищі, відреставрують покриття дзвіниці та сингатюрки (малий храмовий дзвін).

Завершити усі роботи з реставрації даху мають до кінця 2019 року.

Додамо, що цього року у Львові також планують відреставрувати храм Пресвятої Євхаристії з келіями на пл. Музейній, 3, храм Святої Трійці на вул. Тершаковців, 1-а, сходи на пл. Князя Ярослава Осмомисла, які ведуть до церкви Матері Божої Неустанної Помочі.

Храм Климентія Шептицького збудовали у 1656–1664 рр. для чернечого ордену реформатів. У 1648 році його спалили, а у 1656 році храм почали відбудовувати, добудувавши монастирські корпуси, і освятили його іменем святого Казимира. У 1783 році храм передали сестрам милосердя, де черниці організували шпиталь. З 1980 року весь комплекс Милосердя використовувався Міністерством внутрішніх справ СРСР, а згодом МВС України.

З 2007 року костел передали греко-католицькій церкві під посвятою св. Климентія Шептицького. У корпусах монастиря розташований навчальний корпус Львівського державного університету внутрішніх справ. Тут також діє музей сакрального мистецтва.