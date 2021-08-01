Відновлено рух автобусів через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке»

Словаччина відновила з 1 серпня пропуск автобусів міжнародного сполучення через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке». Про це повідомили у МВС України.

«Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07.00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке» (з українського боку – пункт пропуску «Ужгород»)», – йдеться в повідомленні.

Водночас словацька сторона наголошує, що на осіб, які прибуватимуть на територію їхньої держави, поширюватимуться карантинні заходи, визначені урядом країни. Зокрема, усі не вакциновані особи віком від 18 років (за певними виключеннями) підлягатимуть самоізоляції терміном 14 діб.

Самоізоляція може проходити у домашніх умовах або у відповідних установах. Вона припиняється, якщо за цей час в особи не виявлено симптомів захворювання на Covid-19 або якщо вона матиме негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.

Також словаки нагадують про необхідність завчасної реєстрації усіх подорожніх віком від 12 років на урядовому сайті korona.gov.sk.

Зазначимо, що через карантинні обмеження словацька влада тимчасово припинила роботу пункту пропуску «Вельке Слеменце» ще у листопаді 2020 року. Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

Раніше МЗС України повідомляло про 124 країни світу які відкрили кордони для українців для всіх типів подорожей, зокрема – 14 країн ЄС: Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест або тест на антиген, проте кожна країна може мати власні умови. Актуальні правила в’їзду до кожної країни можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.