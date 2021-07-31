Чорногорія запровадила вимогу Covid-сертифіката для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом. Нові правила почали діяти з 30 липня і поширюються як на місцевих жителів, так і на туристів, пише в суботу, 31 липня, «Балканський оглядач».

Починаючи з 30 липня і щонайменше до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідування ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів, дискотек та будь-яких спортивних заходів як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Крім того, сертифікат стає обов’язковим для всіх працівників ресторанів і барів.

Covid-сертифікат може підтверджувати повне щеплення від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, не давніший 72 годин чи антиген-тест, не давніший 48 годин, або ж перенесену хворобу, за умови, що позитивний тест був отриманий не менше ніж за 14 і не більше за 180 днів.

Контроль сертифікатів буде здійснюватися за допомогою смартфона, який зчитуватиме з документа QR-код. На вході у заклади потрібно буде показувати посвідчення особи.

Водночас діти віком до 18 років НЕ зобов’язані виконувати ці умови, ОКРІМ випадків, коли вони відвідують дискотеки чи нічні клуби або спортивні заходи.

Крім того, масові зібрання та фестивалі, які неможливо контролювати у обмеженому просторі, переносяться на період після 20 серпня.

Як наголосили в Інституті громадського здоров'я, обмеження були прийняті з огляду на те, що найбільше сприяють поширенню коронавірусу масові скупчення невакцинованої молоді. Спершу дискотеки та нічні клуби зовсім закрили до набрання чинності новими правилами.

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії раніше повідомляло, що на території країни діють цифровий Covid-сертифікат ЄС та інших країн, які мають QR-код. Туристи, які мають сертифікат про вакцинацію без QR -коду, можуть верифікувати документ в будь -якому закладі охорони здоров’я, і він буде дійсним протягом всього часу перебування у Чорногорії.

До слова, поки в низці країн цифрові Covid-сертифікати вже запровадили, в Україні цей процес перебуває на стадії тестування.