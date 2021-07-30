З 31 липня Італії відкриває кордони для українських туристів, проте з вимогою ПЛР-тесту або тесту на антиген, п’ятиденної самоізоляції і повторного тестування.

Як повідомило посольство України в Італії, 29 липня італійське МОЗ включило Україну до переліку країн категорії D, яка передбачає можливість відвідування Італії з будь-якою метою, у тому числі туристичною.

Водночас є низка обов’язкових вимог для в’їзду:

негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, зроблений не раніше 72 годин до в’їзду;

заповнення онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form;

обов’язковий п’ятиденний карантин;

повторний ПЛР-тест чи тест на антиген після карантину, що має підтвердити негативний результат.

Зазначимо, що окремих правил в’їзду для вакцинованих туристів немає. Такі умови будуть діяти до 30 серпня.

Раніше МЗС України повідомляло про 124 країни світу які відкрили кордони для українців для всіх типів подорожей, зокрема – 14 країн ЄС: Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест або тест на антиген, проте кожна країна може мати власні умови. Актуальні правила в’їзду до кожної країни можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.

Нагадаємо, що Україна повернула вимогу ПЛР-тесту чи тесту на антиген при поверненні в країну для невакцинованих українців та іноземців.