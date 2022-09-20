Останній танк M-55S надійшов до армії Словенії в 1999 році

Словенія передасть Україні модернізовані танки Т-55, які після модернізації отримали позначення M-55S. Уряд Словенії повідомив, що Збройним Силам Україні буде передано 28 танків цього типу.

У дусі солідарності з українським народом прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про спільні дії, аби українська сторона отримала словенські танки M-55S. Згідно з цими домовленостями, в обмін на передачу Україні танків Словенія отримає 40 німецьких військово-транспортних машин.

«Таким чином, подібний круговий обмін також зміцнить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною», – йдеться у повідомлені словенського уряду.

Як пише «Мілітарний»багато країн, у яких на озброєнні залишилися старі Радянські танки, провели їхню модернізацію. Словенія провела найглибшу модернізацію застарілих танків Т-55. Цю модернізацію проводили спільно Словенська компанія STO RAVNE та ізраїльська Elbit. У процесі цих робіт було модернізовано 30 машин. Останній оновлений Т-55 було передано у збройні сили Словенії у 1999 році.

У процесі модернізації на танки було встановлено нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом. Також на ці танки встановили динамічний захист, елементи якого добре видно на корпусі та башті.

Систему управління вогнем покращили шляхом установки цифрового балістичного обчислювача. Зброя стабілізована у двох площинах.

Встановлено новий приціл Fotona SGS-55 із лазерним далекоміром. Також на машині встановили приціл командира Fotona COMTOS-55 з незалежною лінією візування стабілізації. Він дозволяє йому вести цілі й навіть проводити наведення гармати незалежно від навідника, якщо буде потрібно.

Модернізація дизельного двигуна V-12 призвела до збільшення потужності з 520 к.с. до 600 к.с. Також танк обладнали новими гумометалевими гусеницями.