Люди на прайді в Мариборі – другому найбільшому місті Словенії, червень 2019

Парламент Словенії ухвалив поправку, яка дозволяє одностатевим парам одружуватися та всиновлювати дітей. Це перше таке рішення серед посткомуністичних країн, повідомляє Euronews.

За відповідну поправку до Сімейного кодексу проголосували 48 депутатів, натомість 29 були проти, а один – утримався.

У липні вищий суд Словенії постановив, що закон, який визначає шлюб лише між чоловіком і жінкою, дискримінує пари геїв і лесбійок. Суд негайно призупинив дію цих статей і зобов’язав парламент внести зміни до тексту закону протягом шести місяців.

Таким чином Словенія стала першою колишньою комуністичною країною в Європі, яка схвалила цю реформу, оскільки більшість її сусідів не дозволяють громадянські союзи чи одностатеві шлюби.

Найближче до цього питання у 2016 році підійшов уряд Естонії, коли погодився визнати одностатеві союзи, створені в інших країнах.

У Хорватії, Чехії, Угорщині та Чорногорії діють закони, які встановлюють одностатеві цивільні партнерства. Водночас в Угорщині навіть розмови про гомосексуальність перед дітьми караються штрафом.