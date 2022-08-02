Загалом петицію підписали понад 28,5 тис. українців

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні, яку підписали понад 28,5 тисяч українців.

Президент зазначив, що згідно із Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, в умовах воєнного стану її не можна змінювати.

«Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина», – зазначено у відповіді Зеленського.

Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю розглянути порушене в петиції питання та поінформувати його про результати.

Нагадаємо, що петиція про легалізацію одностатевих шлюбів була розміщена 3 червня на офіційному сайтi Президента України. Її підтримали понад 26 тис осіб.