Засідання парламенту Словенії

Парламент Словенії у вівторок, 23 травня, ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний словенським парламентарям з Державного зібрання за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів українських жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років», – зазначив Зеленський.

Вдячний парламентарям з @Drzavnizbor за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023

«Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України.