Сенат Франції ухвалив пропозицію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідний документ сенатори ухвалили в середу, 17 травня.

В резолюції міститься заклик до уряду Франції визнати Голодомор 1932-1933 геноцидом українського народу, «враховуючи, що примусова колективізація та реквізиція врожаю за наказом радянського режиму Йосипа Сталіна призвели до загибелі від 4,5 до 9 мільйонів людей в Україні; враховуючи, що між 1932 і 1933 роками радянський режим методично організовував "знищення голодом" – або Голодомор – кількох мільйонів українців; враховуючи, що цей організований голод мав своєю метою заперечення української ідентичності та зникнення української нації, з огляду на депортації та систематичні розстріли десятків тисяч селян та культурних еліт, які їх підтримували, заборону селянам знаходити притулок у містах, щоб врятуватися від голодної смерті та вивезення сотень тисяч українських дітей до Росії з метою їх русифікації».

Французькі сенатори також нагадали, що парламенти Ірландії, Німеччини та Чехії також ухвалили резолюції, які описують Голодомор як геноцид.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував сенаторам за "історичне голосування", яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв.

«Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не мають бути забутими», – написав Кулеба у Twitter.

French @Senat has just recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to French senators for this historic vote which restores justice and honours the memory of millions of victims. Such crimes should never repeat and never be forgotten. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 17, 2023

Нагадаємо, 28 березня Національні збори (нижня палата парламенту Франції) визнали Голодомор геноцидом.