Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти

Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти. Про це ввечері у вівторок, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!», – повідомив президент Володимир Зеленський.

Parliament's recognition of the Holodomor of 1932-33 as genocide of people is important & significant. Grateful for 's strong contribution to exposing totalitarian Russia's past & present crimes, establishing truth, justice, & hence accountability. Thank you France pic.twitter.com/nNNYr1leHD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Як повідомляє «Європейська правда», Національна асамблея Франції є нижньою палатою французького парламенту.

«Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини», – зазначається в ухваленому документі.

Як йдеться в резолюції, Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і «забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян».

Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії «Відродження», підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох.

Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення як «сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх».