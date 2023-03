Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти. Про це ввечері у вівторок, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!», – повідомив президент Володимир Зеленський.

Parliament's recognition of the Holodomor of 1932-33 as genocide of people is important & significant. Grateful for 's strong contribution to exposing totalitarian Russia's past & present crimes, establishing truth, justice, & hence accountability. Thank you France pic.twitter.com/nNNYr1leHD