Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення підтримали 168 членів Асамблеї зі 170, двоє проголосували проти. Про це ввечері у вівторок, 28 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!», – повідомив президент Володимир Зеленський.
Parliament's recognition of the Holodomor of 1932-33 as genocide of people is important & significant. Grateful for 's strong contribution to exposing totalitarian Russia's past & present crimes, establishing truth, justice, & hence accountability. Thank you France pic.twitter.com/nNNYr1leHD— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023
Як повідомляє «Європейська правда», Національна асамблея Франції є нижньою палатою французького парламенту.
«Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини», – зазначається в ухваленому документі.
Як йдеться в резолюції, Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і «забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян».
Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії «Відродження», підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох.
Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення як «сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх».