Палата представників Бельгії визнала Голодомор геноцидом українського народу
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Нижня палата бельгійського парламенту визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це у пʼятницю, 10 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Він подякував Бельгії за важливе для кожного українця рішення.
«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: ще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу», – повідомив Володимир Зеленський у Twitter.
Голосування у Палаті представників Бельгії відбулося у четвер, 9 березня. У тексті ухвали вказано, що парламент Бельгії засуджує «сучасне маніпулювання історичною пам’яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання».
Зазначимо, що впродовж останніх місяців низка країн визнала Голодомор геноцидом українського народу, серед них Німеччина, Австрія, Чехія, Болгарія.
Нагадаємо, 15 грудня Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом.