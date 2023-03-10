Нижня палата бельгійського парламенту визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це у пʼятницю, 10 березня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував Бельгії за важливе для кожного українця рішення.

«Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: ще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу», – повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Голосування у Палаті представників Бельгії відбулося у четвер, 9 березня. У тексті ухвали вказано, що парламент Бельгії засуджує «сучасне маніпулювання історичною пам’яттю з боку російського режиму з метою забезпечення власного виживання».

Зазначимо, що впродовж останніх місяців низка країн визнала Голодомор геноцидом українського народу, серед них Німеччина, Австрія, Чехія, Болгарія.

Нагадаємо, 15 грудня Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом.