У четвер, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомило місцеве видання MBL.

Пропозицію парламентської резолюції Діляр Містар Ейнарсдоттір, депутки від Партії незалежності, про те, що голод в Україні між 1932 і 1933 роками був масовим вбивством, схвалили одноголосно – за резолюцію проголосували 48 депутатів, які були присутні на засіданні.

Схваливши сьогодні пропозицію в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор масовим вбивством.

Авторка резолюції каже, що символічно, що парламент схвалив цю пропозицію зараз, коли минуло 90 років після Голодомору, в контексті війни в Україні.

«Схвалення резолюції надсилає чітке повідомлення про позицію Ісландії щодо війни та є важливою та символічною підтримкою для народу України», – йдеться в повідомленні Ейнарсдоттір.

Нагадаємо, 10 березня нижня палата бельгійського парламенту визнала Голодомор геноцидом українського народу. Зазначимо, що впродовж останніх місяців низка країн визнала Голодомор геноцидом українського народу, серед них Німеччина, Австрія, Чехія, Болгарія.