Службові собаки допоможуть, коли тривожно і коли не рухаються пальці, щоб натиснути кнопку, коли не чути дзвоник і коли злочинець тікає

Що об’єднує вівчарок, ретриверів, пуделів і померанських шпіців? Усі вони можуть бути службовими собаками. Пропонуємо довідатися, які бувають види службових собак, для чого вони потрібні і які породи належать до службових.

Який собака – службовий?

Службовий собака – це спеціально тренований собака, що може виконувати специфічні завдання для допомоги людям. Одні службові собаки шукають зброю і наркотики, інші – допомагають людям затримувати злочинців, треті – супроводжують людей з різними фізичними, сенсорними, психіатричними чи ментальними порушеннями.

Службові собаки мають право заходити в місця, куди іншим тваринам вхід заборонений: в ресторани, бібліотеки тощо.

Універсального переліку службових собак немає. Та є деякі породи, що найкраще піддаються специфічному тренуванню і можуть допомагати людям.

Основні характеристики службових собак

Щоб собака міг «поступити» на службу, він має відповідати таким критеріям:

Бажання працювати, а не лежати на дивані;

Спокійна вдача, щоб вирішувати проблеми, а не створювати їх;

Розум;

Дружелюбність;

Здатність створювати міцний зв’язок з людиною – любити її.

Які породи собак можуть бути службовими?

Як уже зазначалося, вичерпного переліку порід службових собак немає. Але найпопулярнішими породами, що їх обирають для специфічного тренування завдяки набору потрібних якостей, є такі:

Лабрадор;

Золотистий ретривер;

Німецька вівчарка;

Боксер;

Пудель (стандартний);

Кокер-спаніель;

Колі і бордер-колі;

Дог;

Бернський зенненхунд;

Померанський шпіц;

Португальський водяний собака.

Далматинець.

Що роблять службові собаки?

Вівчарки і спаніелі часто «працюють» в правоохоронних органах – вони допомагають поліцейським, прикордонникам і митникам, військовим виявляти наркотики, зброю, вибухівку, шукати і затримувати злочинців.

Є собаки, які допомагають людям з алергіями. Вони часто супроводжують дітей і не дають їм вживати продукти, що містять алергени – наприклад, арахіс, яйця, глютен тощо.

Також є собаки, що за запахом можуть виявляти надто низький або високий рівень цукру в крові людини, якою вони опікуються. Коли такий пес «занюхує» небезпеку, він подає людині знак перевірити рівень цукру в крові за допомогою швидкого тесту і вколоти інсулін. Також ці собаки можуть попереджати інших членів родини хворого, а окремі з них – викликати службу порятунку 911.

Найбільш відомі серед службових собак – собаки-поводирі. Вони допомагають людям, які мають проблеми із зором. Особливість собак-поводирів у тому, що вони можуть виконувати команди людини, але ухвалюють рішення на основі власної оцінки ситуації, як-от, чи переходити дорогу. Найчастіше поводирями стають лабрадори, ретривери і німецькі вівчарки.

Також є собаки, яких спеціально тренують для допомоги людям, які не чують. Серед них, окрім лабрадорів і вівчарок, часто зустрічаються кокер-спаніелі і пуделі.

Є песики, які натреновані допомагати маломобільним людям, наприклад тим, хто має певні травми і поранення. Ці собаки можуть відчиняти двері, натискати кнопки, вмикати і вимикати світло тощо. Собаки великих порід можуть також допомагати людині утримувати баланс, а окремі – навчені допомагати людям на візках.

Звісно, собаки здатні допомагати не лише з фізичними проблемами, а й з психіатричними. Наприклад, людям з депресіями, ПТСР, тривожністю. Важливо, що це не будь-який пес, а лише той, який пройшов відповідне тренування, адже вони не просто для хороших емоцій, а для реальної допомоги у важкі моменти. Наприклад, ці собаки можуть розпізнати панічну атаку або флешбек у людини з ПТСР.

Також деяких собак вчать розпізнавати судоми у людей і кликати на допомогу інших. Окрім того, вони можуть принести ліки, допомогти повернутися до свідомості, швидше зупинити приступ, відтягнути людину із судомами і безпечне місце тощо.

Собаки здатні допомагати у горах, у воді, в мегаполісі, в квартирі, де завгодно. Навіть чіхуахуа може за відповідного тренування долучитися до кваліфікованої профільної допомоги і підтримки своїй людині.