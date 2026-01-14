Його ніжний горіховий аромат та здатність залишатися розсипчастим після приготування зробили цей рис дуже популярним по всьому світу

Рис басматі – один із найароматніших та найвишуканіших різновидів рису. Його ніжний горіховий аромат та здатність залишатися розсипчастим після приготування зробили цей рис дуже популярним по всьому світу. The Page розповідає, як правильно приготувати рис басматі.

Як приготувати рис басматі?

Щоб рис басматі вийшов розсипчастим та зберіг свій смак, потрібно дотримуватися правильної технології приготування. Перед варінням зерна бажано кілька разів промити в холодній воді – це допоможе позбутися надлишку крохмалю. Після цього рис можна замочити на 20-30 хвилин, щоб він рівномірніше приготувався.

Оптимальна пропорція для варіння рису басматі – одна частина рису на дві частини води (1:2).

Якщо ви замочували рис, достатньо меншої кількості рідини. Воду слід довести до кипіння, додати сіль та засипати рис. Варити рис слід на слабкому вогні під кришкою близько 10-12 хвилин. Після цього рису потрібно дати «відпочити» ще кілька хвилин, щоб він міг увібрати залишки вологи. А перед подачею зерна можна обережно розпушити, не перемішуючи інтенсивно.