Лосось буде соковитим, а не пересушеним: скільки хвилин тримати його на пательні
Лосось можна швидко приготувати для вечері чи обіду. Проте цю рибу можна легко пересушити, якщо перетримати на вогні. Щоб філе залишилося соковитим і водночас добре просмажилося, важливо правильно розрахувати час приготування. Видання Pysznosci розповідає, як довго слід смажити лосося.
Як і скільки часу смажити лосося?
Щоб правильно посмажити лосося, потрібно пам’ятати кілька простих правил:
Гаряча сковорода
Перед смаженням риби сковороду слід попередньо розігріти. В іншому випадку поверхня лосося легко прилипне до пательні, що негативно вплине на смак і зовнішній вигляд продукту.
Правильна сторона для смаження
Спочатку лосось слід смажити шкірою вниз. Завдяки цьому риба збереже свою форму і не підгорить. Через 2–3 хв можна перевернути лосось на інший бік.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Короткий час смаження
Не слід смажити лосося занадто довго. Найкраще, щоб загальний час смаження риби становив не більше 6 хв. Завдяки цьому риба вийде ніжною та соковитою.
Перебіг усього процесу також залежить від товщини риби. Наведені вище рекомендації слід застосовувати для філе вагою 200 грамів.