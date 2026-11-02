Щоб філе залишилося соковитим, важливо правильно розрахувати час приготування

Лосось можна швидко приготувати для вечері чи обіду. Проте цю рибу можна легко пересушити, якщо перетримати на вогні. Щоб філе залишилося соковитим і водночас добре просмажилося, важливо правильно розрахувати час приготування. Видання Pysznosci розповідає, як довго слід смажити лосося.

Як і скільки часу смажити лосося?

Щоб правильно посмажити лосося, потрібно пам’ятати кілька простих правил:

Гаряча сковорода

Перед смаженням риби сковороду слід попередньо розігріти. В іншому випадку поверхня лосося легко прилипне до пательні, що негативно вплине на смак і зовнішній вигляд продукту.

Правильна сторона для смаження

Спочатку лосось слід смажити шкірою вниз. Завдяки цьому риба збереже свою форму і не підгорить. Через 2–3 хв можна перевернути лосось на інший бік.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Короткий час смаження

Не слід смажити лосося занадто довго. Найкраще, щоб загальний час смаження риби становив не більше 6 хв. Завдяки цьому риба вийде ніжною та соковитою.

Перебіг усього процесу також залежить від товщини риби. Наведені вище рекомендації слід застосовувати для філе вагою 200 грамів.