Під час приготування шашлику багато хто намагається використати сіль для гасіння вогню від жиру, що капає. Однак цей популярний спосіб не лише неефективний, а й може бути небезпечним. Pixel Inform розповідає, чому сіль не працює.

Чому сіль не варто сипати на вугілля?

Результати хімічного аналізу говорять про те, що при нагріванні до 800°C кухонна сіль просто плавиться, а за більш високих температур починає випаровуватися. Тому сіль не можна назвати ефективним засобом для гасіння полум’я. Ба більше, при нагріванні сіль може почати «стріляти» на вугіллі.

Щоб справді вплинути на вогонь, потрібно висипати цілу лопату солі. Тому цей спосіб не лише неефективний, а й небезпечний.

Чим можна загасити вогонь?

Найнадійніший спосіб погасити вугілля, яке почало горіти під шашликом, полягає в тому, щоб прибрати шампури з м’ясом, перемішати вугілля кочергою і повернути шашлик на місце.