Суд зобов’язав Снятинську лікарню виплатити 130 тис. грн моральної та матеріальної шкоди родичам пацієнта, який помер під час операції з видалення апендициту. Також суддя визнав винним у смерті чоловіка асистента хірурга, який не помітив ушкодження під час операції, однак зняв з нього відповідальність через строк давності злочину: інцидент стався ще влітку 2013 року.

Як зазначається у вироку Снятинського районного суду, працівник місцевої лікарні Касіян Печенюк, який у той час був завідувачем хірургічного відділу Снятинської багатопрофільної лікарні, визнаний винним у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта. Однак, через строки давності суд звільнив лікаря від відбування покарання.

За даними слідства, інцидент стався 13 серпня 2013 року, коли до Снятинської лікарні звернувся пацієнт, якому поставили діагноз «гострий апендицит». Лікар-хірург разом із завідувачем відділення Касіяном Печенюком вирішили провести операцію у той же день. Роботу лікарі розпочали об 11:40 год, вже через годину – о 12:45 – медики зафіксували смерть пацієнта в операційній. Причини смерті – ушкодження, що спричинили сильну внутрішню кровотечу.

«Лікар-хірург скальпелем зробив розріз нижче пупка пацієнта, у який ввів стилет троакару, спричинивши цим самим тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення черевної стінки, що ускладнились масивними крововиливами в тканини брижі та заочеревинного простору і кровотечею в черевну порожнину», – йдеться у тексті вироку.

Ускладнення, які виникли під час операції, медики не помітили. У тексті обвинувачення уточнюється, що діагностування таких ускладнень покладено саме на членів операційної бригади – хірургів. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть пацієнта настала внаслідок масивної крововтрати через не надання адекватної медичної допомоги, направленої на зупинку кровотечі.

Під час судового засідання Касіян Печенюк свою вину у смерті пацієнта не визнав, зазначивши, що на операції він був заявлений асистентом і безпосередньо операцію не проводив. Лікар також уточнив, що був присутній від початку проведення операції, але участі у ній не брав, однак докладав усіх зусиль для збереження життя пацієнта. Касіян Печенюк також додав, що вважає смерть чоловіка нещасним випадком, шкодує, що так сталося і щиро співчуває рідним померлого.

Батько потерпілого Тарас Р. під час суду просив суворо покарати обвинуваченого. Дружина померлого у суді зазначила, що вони з чоловіком були проти операції за допомогою лапароскопу, про що повідомляли лікарів, проте обвинувачений Касіян Печенюк їх запевнив, що це буде звичайна медична операція.

Суд врахував також лист департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, в якому зазначалося, що під час операцій члени операційної бригади повністю відповідають за хід всієї операції та при виникненні ускладнень під час оперативного втручання вони (оператор та асистент) зобов’язані вчасно діагностувати їх та усунути. «У цьому випадку не було діагностовано пошкодження клубової артерії. Операційною бригадою слід було провести лапаротомію, виявити місце кровотечі та усунути виявлене ускладнення», – зазначалося у листі.

Відтак суддя Снятинського районного суду Михайло Калиновський визнав Касіяна Печенюка винним за ст. 140 ч. 1 ККУ, заборонив займатись лікарською діяльністю терміном на два роки, проте одразу звільнив лікаря від покарання зв’язку із закінченням строків давності. Разом із тим суддя зобов’язав Снятинську лікарню виплатити родичам померлого пацієнта понад 130 тис. грн моральної та матеріальної шкоди. Також лікарня має компенсувати 3,2 тис. грн за допомогу адвокатів. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.