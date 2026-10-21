Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці затримали солдата одного з навчальних центрів Рівненщини, який запропонував командиру 5 тис. доларів за допомогу в самовільному залишенні місця служби. Чоловік планував виїхати до Волинської області, звідки він родом. Про це у середу, 21 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, після мобілізації 41-річний чоловік почав шукати спосіб залишити військову службу. Він знайшов людей, які обіцяли організувати йому безперешкодний проїзд повз блокпости з Рівного до Волині, звідки він родом. Водночас залишити територію навчального центру солдат мав самостійно.

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Мобілізований звернувся до свого командира та запропонував йому 5 тис. доларів за допомогу у виїзді з полігону. Командир повідомив про пропозицію керівництво та правоохоронців, після чого діяв під їхнім контролем.

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Увечері 12 жовтня військовослужбовця затримали після передачі грошей та виїзду за межі навчального центру.

Чоловікові повідомили про підозру в дезертирстві та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 408 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.