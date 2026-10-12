Підозрюваному загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна

Правоохоронці підозрюють 33-річного уродженця Кам’янця-Подільського у державній зраді. Чоловік самовільно залишив військову частину на Буковині, зареєстрував дев’ять Starlink для російської армії та передавав ворогу інформацію про оборонні об’єкти. Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у грудні 2025 року підозрюваний був мобілізований у військову частину на Буковині. Він служив водієм одного з підрозділів, однак через кілька днів після складання присяги самовільно залишив частину без дозволу командування.

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Переховуючись у Кам’янці-Подільському, чоловік погодився співпрацювати з представником російської спецслужби. У березні та квітні 2026 року він зареєстрував у поштовому відділенні дев’ять супутникових терміналів Starlink: один на себе, а ще вісім – на знайомих, які не знали про його наміри.

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Підтвердження реєстрації терміналів він передавав замовнику й отримував за це гроші. Загалом йому переказали близько 20 тис. грн.

Крім того, у травні цього року підозрюваний передав російській стороні інформацію про розташування кількох оборонних об’єктів, яку могли використати для коригування ударів.

Чоловіку інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та самовільне залишення військової частини (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.