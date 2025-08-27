Солодкість плодів залежить не лише від сорту яблуні чи кількості сонячних днів

Якщо правильно доглядати за яблунями, то вже цього сезону можна отримати не лише великий, а й напрочуд солодкий урожай. І що найприємніше – без жодної хімії. «Сенсація» пише про просте, безпечне, повністю домашнє і натуральне добриво.

Завдяки чому яблука стають солодшими

Солодкість плодів залежить не лише від сорту яблуні чи кількості сонячних днів. Велике значення має те, чим саме підживлюється дерево в період дозрівання плодів. Окрім класичних добрив на основі перегною, попелу чи дріжджів, садівники можуть використати дуже ефективне рішення – суміш харчової соди з йодом. Така комбінація впливає відразу на кілька факторів: покращує смак фруктів, зміцнює дерево, нормалізує кислотність ґрунту та знижує ймовірність появи хвороб, зокрема грибкових. При цьому складові настільки доступні, що кожен може скористатися цим методом без зайвих витрат.

Як приготувати підживлення з йодом та содою

Щоб зробити робочий розчин, знадобиться одна столова ложка харчової соди та десять крапель йоду з аптеки. Все це слід розмішати в одному літрі теплої води до повного розчинення. Рідина має бути однорідною, без грудочок і залишків. Кількість можна збільшувати залежно від кількості дерев у саду, головне – зберігати пропорції. Не варто перевищувати дозу йоду, адже у великій кількості він може мати протилежний ефект, замість стимулювати ріст, пригальмує його.

Коли і як застосовувати

Оптимальний час для обробки яблунь – коли плоди вже сформувалися, але ще не почали активно наливатися. Це, як правило, припадає на кінець літа. Якщо сорт пізній, то підживлення можна провести й у серпні. Обприскування слід виконувати у вечірній час, коли вже немає сонця і спека спала. Наносити розчин потрібно на листя. Однієї обробки буде достатньо, повторне застосування може бути зайвим і навіть шкідливим.

Як це працює

Сода в цьому підживленні регулює рівень кислотності ґрунту, що прямо впливає на смак яблук: чим менше кислотності, тим солодші плоди. Йод виступає як корисний мікроелемент, який активізує обмінні процеси в дереві та допомагає краще засвоювати калій – головний мінерал, відповідальний за смакові якості фруктів. У поєднанні ці два інгредієнти створюють природні умови для зростання смачних, солодких яблук без зайвих затрат і хімії.