У Марші єдності у Львові взяли участь кілька сотень учасників

У суботу, 19 лютого, центральними вулицями Львова пройшов Марш єдності. Учасники ходи пройшли від пам’ятника Івану Франку до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, ходу організувала ГО «Євромайдан Львів», щоб продемонструвати готовність українців чинити опір російській агресії.

У Марші єдності взяли участь кілька сотень учасників. Хода рушила від пам’ятника Іванові Франку й пройшла центральними вулицями міста до Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Там діти підняли український прапор та разом із іншими учасниками Маршу виконали гімн України.

Усі фото прес-служби ЛМР

«Такий маршрут обрали для того, щоб символічно поєднати українців не тільки в просторі, але й в часі: тих, хто живе, і тих, хто боровся і загинув за Україну. Україна єдина, разом – сила», – зазначили організатори.

До події долучився також міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною Кіт та сином.