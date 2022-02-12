Люди у перших рядах несли транспарант із написом «Українці чинитимуть опір»

У Києві у суботу, 12 лютого, кілька тисяч людей вийшли Марш єдності за Україну на тлі загрози військового вторгнення Росії на українську територію. Хода стартувала з парку імені Тараса Шевченка до алеї Героїв Небесної Сотні, інформує «Громадське».

Серед учасників акції можна було побачити десятки людей із прапорами України та національною символікою. Окрім того, група людей також розгорнула білоруські біло-червоно-білі прапори.

Журналісти зазначають, що попри організацію маршу правими організаціями, до нього долучилися люди різноманітних груп, громадські активісти, політики.

Учасники маршу скандували: «Слава Україні – Героям слава!», «Україна понад усе!», «Крим – це Україна». Рух людей відбувався у колоні. Люди у перших рядах несли транспарант із написом «Ukrainians will resist» («Українці чинитимуть опір»).

«Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави», – сказав у коментарі «Суспільному» координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус.

Він додав, що оскільки за результатами «нормандських» перемовин, які відбулися 10 лютого, Україна не пішла на поступки РФ, то акція носитиме не протестний, а мобілізаційний характер.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що у інформаційному просторі забагато повідомлень щодо ймовірної повномасштабної війни із Росією. Він запевнив, що все під контролем, та закликав не панікувати.

Голова держави заявив, що Україна повинна бути готовою до вторгнення РФ у будь-який день та має розраховувати на своїх військових та громадян. Водночас він назвав дипломатію єдиним шляхом деескалації та деокупації.