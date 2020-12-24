Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва викрив Офіс президента України в маніпулюванні їхніми соціологічними даними і закликав або виправити некоректну новину, або анулювати її. Після публікації заяви соціологів новину на сайті президента виправили, однак у зманіпульованому вигляді вона була на сайті впродовж доби.

«21 грудня Фонд “Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва представив результати загальнонаціонального підсумкового опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. А 23 грудня комунікаційники Офісу президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу “новину”: “Президентська ініціатива "Велике будівництво" стала головною позитивною подією 2020 року”. Мовляв, “згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%)”. Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% опитаних. А от уже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%. Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%», – йдеться в заяві фонду, яку опублікував науковий директор «Демініціатив» Олексій Гарань.

За його словами, реальна думка громадян, як свідчать результати опитування, інша – позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав урятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками та підсумками сприймається негативно.

Він зазначив, що це тривожний знак: «Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента. Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте».

У зв'язку з цим Гарань звернувся до людей, які відповідають за комунікацію та інформування президента, з кількома проханнями:

навчитися цитувати соціологічні дані коректно;

навчитися правильно користуватися даними соціології для прийняття важливих державних рішень;

навчитися комунікувати з науковцями.

Також Гарань звернувся до Офісу президента із закликом або написати, що 93% від 11% усіх опитаних – це лише 10,5%, або зняти цю новину.

Після публікації заяви соціологів Офіс президента змінив вищезгадану новину.

«За уточненою інформацією від Фонду «Демократичні ініціативи», програму «Велике будівництво» назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну. «Велике будівництво» – єдиний з пунктів у рейтингу топ-5 подій року, який українці відзначили позитивно», – сказано тепер у ній. При цьому з помилковими даними новина на сайті Офісу президента протрималась добу.

При цьому Офіс президента не опублікував у своїй новині посилання на повні результати опитування, щоб кожен охочий міг з ними ознайомитись.