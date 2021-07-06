В Україні 58% громадян, які відносять себе до православних, вважають себе належними до Православної церкви України. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 10%, свідчать результати дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 25 - 28 червня, опубліковані 6 липня.

«Переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% – атеїстами. Інші варіанти відповідей обрали менше респондентів. Серед тих, хто вважає себе православними, більшість – 58% – вважають себе належними до Православної церкви України. Цей показник зріс порівняно з червнем 2020 року з 48% до 58%», – йдеться у результатах дослідження.

Належними до Української православної церкви (Московського патріархату) вважають себе 25% (проти 21,5% у червні 2020 року). Крім цього, 12% таких респондентів вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату (проти 23% у червні 2020 року).

Згідно з результатами дослідження, позитивно ставляться до ПЦУ 52% українців (це на 10% більше, ніж у червні 2020 року), нейтрально – 34%, негативно – 9%.

Водночас до УПЦ МП позитивно ставляться 24% населення (у червні 2020 року – 23%), нейтрально – 37% (у червні 2020 року – 37%), а негативно – 35% (у червні 2020 року – 32%).

До УГКЦ позитивно ставляться 36% українців (у червні 2020 року – 35%), нейтрально – 50% (у червні 2020 року – 46%), негативно – 7% (у червні 2020 року – 6%).

Серед предстоятелів трьох найбільших церков України найбільше респондентів (45%) позитивно ставляться до глави ПЦУ митрополита Епіфанія. До очільника УПЦ МП Онуфрія позитивно ставляться 20% опитаних, до глави УГКЦ Святослава Шевчука – 31%.

Дослідження проводили методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,5% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.