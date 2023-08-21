Яєчний соус додавали в усі страви

Яєчний соус, який додавали до усіх страв в збаразькому суші-барі, був заражений сальмонелою. Його кухарі приготували із сирих яєць. Самі ж продукти власники закупили на ринку, але без відповідних документів та сертифікатів якості. У Держпродспоживслужбі Тернопільщини зазначили, що керівників суші-бару оштрафують.

У Збаражі після відкриття нового суші-бару, яке відбулося 12 серпня, отруїлося щонайменше 44 людини. В Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб після взяття необхідних зразків продуктів та аналізів в обслуговуючого персоналу, встановили, що причиною масового отруєння стала сальмонела. В головному управлінні Держпродспоживслужби повідомили Суспільному.Тернопіль, що збудник виявили в соусі з сирих яєць, який кухарі додавали до усіх суші в закладі.

«За результатами лабораторних досліджень саме в яйцях встановлена сальмонела. Сирі курячі яйця були основою соусу, який готувався в закладі громадського харчування. Цей яєчний соус змішувався з іншим і потім додавався до усіх страв», — розповів начальник відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Тернопільщини Тарас Білий.

Під час перевірки суші-бару «Медуза» спеціалісти знайшли 116 яєць. Продукти не мали відповідних документів.

«Яйця були невідомого походження. Не було також відповідної супровідної документації, терміну їх реалізації. Зі слів ти, хто закупляв ці продукти, то вони купували яйця на ринку, але де, в кого, що — нам не можуть довести ні документально, ні назвати конкретні імена, прізвища людей, в яких придбали яйця», — додав Тарас Білий.

У Держпродспоживслужбі Тернопільщини зазначили, що на власників закладу чекає штраф у розмірі понад 40 тисяч гривень. Зараз суші-бар «Медуза» вимушено зачинили на 10 днів. Згідно з приписами за цей час працівники закладу харчування мають утилізувати яйця. Станом на 21 серпня з інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні виписалась 21 людина.