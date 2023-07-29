SpaceX запустила в космос найбільший у світі супутник

Ракета Falcon Heavy компанії Space Exploration Technologies Corp. вивела на навколоземну орбіту супутник Jupiter 3 вагою понад дев’ять тонн. Про це повідомляє Bloomberg.

Запуск ракети був запланований на 26 липня, але через негоду його довелося двічі переносити. Старт місії відбувся о 06:04 за київським часом з космодрому Кеннеді у Флориді. На борту ракети був тільки надважкий супутник завбільшки з мікроавтобус – це найбільший у світі комерційний супутник зв’язку, який забезпечить інтернетом країни Північної та Південної Америки, створивши канал з максимальною пропускною здатністю 500 Гбіт/с.

Для того, щоб вивести супутник на орбіту, SpaceX вирішила пожертвувати центральним прискорювачем. Обидва бічні прискорювачі ракети-носія успішно приземлилися на майданчиках у Флориді, тоді як центральний блок для економії пального вирішили не повертати на Землю.

Супутник був розгорнутий на орбіті приблизно через три з половиною години після старту.

відео VideoFromSpace

Jupiter 3 важить понад дев’ять тонн, апарат завбільшки як автобус. Керуватиме супутником підрозділ компанії супутникового зв’язку EchoStra Corp. під назвою Huges Network Systems. Супутник Jupiter 3 вагою понад дев’ять тонн забезпечить бездротове підключення до інтернету у Північній та Південній Америці.

Запуск Falcon Heavy став 51-ю місією SpaceX у 2023 році.

Виведення на орбіту супутника зв'язку Jupiter 3 масою 9,2 т не стало абсолютним рекордом в історії космонавтики. Рекорд залишається за ракетою Ariane 5, яка у 2021 році вивела в космос два супутники загальною масою 10,2 т. Проте відправка Jupiter 3 на орбіту стала запуском одного об'єкта рекордної маси.