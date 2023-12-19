Герой комедії «Ельф» Бадді Гоббс був вихованцем сиротинця. Якось на Різдво він опинився у мішку Санти Клауса й таким чином опинився на Північному полюсі. Коли Бадді виріс, він вирішує знайти свого справжнього батька. Бадді не має поняття про життя в місті. Це призводить до курйозних ситуацій. Бадді – велика дитина і понад усе він любить спагеті з фрикадельками.



Інгредієнти:

спагеті 400 г

оливкова олія 1 ст. л.

сіль за смаком

Фрикадельки:

фарш із яловичини 300 г

твердий сир 50 г

білий хліб (скибочка)

яйце 1 шт.

часник 1-2 зубчики

цибуля 1 шт.

петрушка (за бажанням) кілька гілочок

перець чорний мелений, сіль за смаком

Соус:

оливкова олія 2 ст. л.

сіль, перець чорний мелений за смаком

часник 2-3 зубчики

помідори (порізані томати у власному соку) 500 г

базилік (можна сухий)

мускатний горіх ¼ ч. л.

Бадді з фільму «Ельф» дуже любив спагеті



Робимо соус. Часник почистити та дрібно порубати ножем. У пательні розігріти оливкову олію, викласти часник, додати мелений перець та сіль. Смажити не більше 1 хвилини, помішуючи. Додайте до часнику порізані томати (влітку можна свіжі, а взимку краще консервовані у власному соку). Перемішати.

Додати базилік або суміш італійських трав. Накрити покришкою та тушкувати соус близько 20 хвилин на повільному вогні.

Для фрикадельок беремо будь-який фарш. У рецепті – з яловичини. Проте він може бути мішаний у будь-яких пропорціях.

Цибулю почистити та дуже дрібно нарізати. Часник почистити та подрібнити. Петрушку (якщо використовуєте) помити, обсушити паперовим рушником та дрібно порубати ножем. Зі шматка хліба зрізати скоринку, замочити його у молоці, потім відтиснути. Сир натерти на дрібній тертці. У мисці з'єднайте фарш, цибулю, часник, хліб, тертий сир, яйце та петрушку. Посолити та поперчити до смаку, додати мускатний горіх. Все ретельно перемішати.

Вологими руками сформувати з фаршу невеликі фрикадельки.



Викласти фрикадельки у томатний соус. Тушкувати під покришкою 20-30 хвилин на маленькому вогні. У середині приготування фрикадельки треба перевернути.

Спагеті відварити у підсоленій воді з додаванням оливкової олії так, як написано на упакуванні. Злити воду.

Розкласти готову пасту по тарілках. Зверху викласти фрикадельки з соусом. Прикрасити базиліком (за бажанням).

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