Спагеті з фрикадельками з різдвяного фільму «Ельф». Рецепт дняДарина Цвях, 0
Герой комедії «Ельф» Бадді Гоббс був вихованцем сиротинця. Якось на Різдво він опинився у мішку Санти Клауса й таким чином опинився на Північному полюсі. Коли Бадді виріс, він вирішує знайти свого справжнього батька. Бадді не має поняття про життя в місті. Це призводить до курйозних ситуацій. Бадді – велика дитина і понад усе він любить спагеті з фрикадельками.
Інгредієнти:
- спагеті 400 г
- оливкова олія 1 ст. л.
- сіль за смаком
Фрикадельки:
- фарш із яловичини 300 г
- твердий сир 50 г
- білий хліб (скибочка)
- яйце 1 шт.
- часник 1-2 зубчики
- цибуля 1 шт.
- петрушка (за бажанням) кілька гілочок
- перець чорний мелений, сіль за смаком
Соус:
- оливкова олія 2 ст. л.
- сіль, перець чорний мелений за смаком
- часник 2-3 зубчики
- помідори (порізані томати у власному соку) 500 г
- базилік (можна сухий)
- мускатний горіх ¼ ч. л.
Бадді з фільму «Ельф» дуже любив спагеті
Робимо соус. Часник почистити та дрібно порубати ножем. У пательні розігріти оливкову олію, викласти часник, додати мелений перець та сіль. Смажити не більше 1 хвилини, помішуючи. Додайте до часнику порізані томати (влітку можна свіжі, а взимку краще консервовані у власному соку). Перемішати.
Додати базилік або суміш італійських трав. Накрити покришкою та тушкувати соус близько 20 хвилин на повільному вогні.
Для фрикадельок беремо будь-який фарш. У рецепті – з яловичини. Проте він може бути мішаний у будь-яких пропорціях.
Цибулю почистити та дуже дрібно нарізати. Часник почистити та подрібнити. Петрушку (якщо використовуєте) помити, обсушити паперовим рушником та дрібно порубати ножем. Зі шматка хліба зрізати скоринку, замочити його у молоці, потім відтиснути. Сир натерти на дрібній тертці. У мисці з'єднайте фарш, цибулю, часник, хліб, тертий сир, яйце та петрушку. Посолити та поперчити до смаку, додати мускатний горіх. Все ретельно перемішати.
Вологими руками сформувати з фаршу невеликі фрикадельки.
Викласти фрикадельки у томатний соус. Тушкувати під покришкою 20-30 хвилин на маленькому вогні. У середині приготування фрикадельки треба перевернути.
Спагеті відварити у підсоленій воді з додаванням оливкової олії так, як написано на упакуванні. Злити воду.
Розкласти готову пасту по тарілках. Зверху викласти фрикадельки з соусом. Прикрасити базиліком (за бажанням).
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