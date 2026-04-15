Волога відіграє ключову роль у стимулюванні цвітіння

Спатифілум приваблює насиченим зеленим листям і витонченими білими квітами. Щоб рослина активно цвіла протягом сезону, саме у квітні варто приділити увагу правильному догляду, зокрема, поливу – як тільки кілька сантиметрів ґрунту вгорі висохнуть. У цей період формується основа для подальшого розвитку та появи бутонів. Що зробити у цей період, пише Express.

Як правильно поливати спатифілум

Волога відіграє ключову роль у стимулюванні цвітіння. Водночас спатифілум чутливий до якості води. Водопровідна вода може містити речовини, які негативно впливають на стан листя.

Найкраще для поливу використовувати фільтровану воду. Якщо такої можливості немає, воду з крана варто відстояти кілька днів, щоб небажані домішки осіли.

Важливо уникати надмірного поливання. Перезволоження призводить до втрати насиченого кольору листя і погіршення загального стану рослини.

Коли потрібна пересадка

Якщо ґрунт швидко пересихає, це може бути сигналом, що спатифілуму стало тісно у горщику. У такому випадку рослину варто пересадити.

Для цього підійде універсальний субстрат без торфу з додаванням перліту. Новий горщик має бути лише трохи більшим за попередній. Занадто великий об’єм може спричинити накопичення вологи та пошкодження кореневої системи.

Способи поливання

Спатифілум можна поливати традиційно – зверху, використовуючи лійку. Інший варіант – занурити горщик у воду і дати рослині самостійно ввібрати потрібну кількість вологи. Зазвичай це займає близько 10–15 хвилин.

Такий спосіб особливо зручний для невеликих горщиків, тоді як великі рослини краще поливати звичайним методом.